Johnny Depp apoyado por su ex esposa

La actriz Vanessa Paradis brindó su apoyo a su ex marido, el actor Johnny Depp, en la querella iniciada contra el diario británico The Sun, que lo describió como un esposo abusador de acuerdo a documentos judiciales revelados este miércoles. La estrella de demanda al periódico y a su propietario, News Group Newspapers, por haber presentado como un hecho comprobado en un artículo publicado en abril de 2018, que él había golpeado a su entonces esposa, la actriz también estadounidense Amber Heard. La pareja vivió un estrepitoso divorcio en el 2017, poco más de un año tras su boda. La actriz, de 34 años, mencionó entonces “años” de violencia “física y sicológica”, lo que Depp desmiente. Los abogados de Depp solicitaron a Paradis que atestiguara en este juicio, que en principio estaba programado para mediados de marzo en la Corte Suprema de Londres, pero fue postergado hasta julio a causa de la pandemia de coronavirus. EFE



Rihanna, entre los músicos más ricos

La cantante de pop Rihanna ha debutado en la lista que divulga The Sunday Times sobre los músicos más ricos del Reino Unido con una fortuna estimada en unos 468 millones de libras (521 millones de euros/574 millones de dólares), según revelan este miércoles medios locales. Nacida en Barbados, la popular artista que actualmente reside en Londres, ha adelantado en esa clasificación de los más ricos a los cantantes británicos Elton John y Mick Jagger, y ocupa ahora el tercer puesto. Por encima de Rihanna figuran Andrew Lloyd Webber y el ex beatle Paul McCartney, que ocupan –con idénticas fortunas– la primera posición al amasar cada uno 800 millones de libras (893 millones de euros/981 millones de dólares).

Las ganancias de Robyn Rihanna Fenty se deben mayoritariamente a la firma de productos cosméticos Fenty Beauty, donde posee un 15 por ciento de participación, valorada en 430 millones de dólares. EFE