Victoria Beckham, duramente criticada

La imagen de la firma de moda de Victoria Beckham se ha visto dañada tras divulgarse que la diseñadora de ropa se ha acogido al programa de emergencia de ayudas del Gobierno británico a las empresas ante la pandemia de coronavirus, en lugar de sufragar ella misma los salarios de sus trabajadores. Mail on Sunday reveló que la esposa del ex futbolista David Beckham había optado por acogerse al plan del Ejecutivo, aun cuando se estima que su fortuna es de 335 millones de libras (378 millones de euros). EFE



Nueva agenda de desfiles

La marca francesa Saint Laurent anunció que, debido a la pandemia de coronavirus y a los “cambios radicales” que esta ha provocado, en 2020 marcará su propia agenda en el lanzamiento de las colecciones y no se ajustará a la oficial.

“Saint Laurent no presentará sus colecciones en el marco de los calendarios oficiales del año 2020. La firma decidirá su agenda y sus lanzamientos siguiendo un plan optimizado y guiado por las necesidades y la creatividad”, anunció su director creativo, Anthony Vaccarello.



Cameron Díaz podría volver al cine

Cameron Díaz lleva seis años fuera de la pantalla, pero en una reciente entrevista con una famosa revista de moda estadounidense la actriz pareció asomar la posibilidad de volver a la pantalla grande. No soy de decir “nunca”, afirmó y agregó: "Estoy mirando por el bienestar y todo eso. Pero, haga lo que haga, tiene que ser algo que me apasione, algo que simplemente se sienta sin esfuerzo", dijo. La declaración supuso un guiño para los fans que esperan verla en alguna película.