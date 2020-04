El hermoso gesto de Tom Hanks

Tom Hanks respondió a una carta y envió un regalo especial a un niño australiano, quien le confesó en una misiva que sufría acoso escolar por llamarse Corona De Vries.

El niño, de ocho años y residente en Gold Coast, se preocupó al conocer que a mediados de marzo el actor y su esposa, Rita Wilson, habían contraído el nuevo coronavirus durante su estancia en Australia.

Corona le preguntaba en una carta a la pareja cómo se encontraban de salud y les contó que en el colegio sus compañeros se metían con él a raíz de su nombre y en el contexto de la pandemia mundial.

“Me encanta mi nombre pero en la escuela la gente me llama el coronavirus. Me pongo muy triste y enojado...”, narró el pequeño en su carta fechada el 6 de abril, publicada por el Canal 9 de Australia, que ayudó al hacer de intermediario entre ambos. En su respuesta, Hanks, le dijo que “aunque ya no estoy enfermo, el recibir tu carta me hizo sentir mucho mejor”.







Semana de la Moda virtual de México

De pasarelas tradicionales a formato digital, la Mercedes Benz Fashion Week (MBFW) de México está lista para experimentar por primera vez su edición en línea, que contará con comedia y la participación de Ximena Sariñana y el actor Luis Gerardo Méndez.

“Diferente” es como Beatriz Calles, directora adjunta de la MBFW, describió este jueves a Efe lo que sucederá desde el canal de YouTube de esta semana de la moda, el 24, 25 y 26 de abril, y que contará con personalidades del mundo del espectáculo, consejos de expertos y las creaciones de diseñadores mexicanos.

“Lo vemos como una oportunidad, vamos a llegar a mucho mayor audiencia. Estamos aprendiendo todos, es una ‘fashion week’ muy diferente y personalizada, y los diseñadores fueron los encargados de hacer sus vídeos”, explicó Calles. Con una asesoría por parte de la plataforma, el evento no solo se traslada a lo digital sino que se reinventa al dejar atrás el formato de pasarela tradicional.