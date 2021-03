MacKenzie Scott se casó con un profesor

MacKenzie Scott, filántropa, autora y ex esposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, se casó con un profesor de ciencias de Seattle, Dan Jewett, quien ahora expresó su gratitud “por el privilegio excepcional que será colaborar para regalar activos con el potencial de hacer mucho bien cuando se comparten”. Jewett, quien hizo el anuncio en una carta al sitio web de la organización sin fines de lucro The Giving Pledge, dijo que nunca imaginó que estaría en condiciones de hablar sobre regalar una riqueza significativa para hacer una diferencia en la vida de otras personas. Jewett fue maestro durante décadas y recientemente enseñó química en la escuela privada Lakeside School, donde asistieron los hijos de Scott y Bezos. “Y ahora..., estoy casado con una de las personas más generosas y amables que conozco, y me uní a ella en un compromiso de transmitir una enorme riqueza financiera para servir a los demás”, escribió Jewett.