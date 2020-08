Kim Kardashian recupera su clásico peinado

Estos meses no están siendo fáciles para Kim Kardashian. La incertidumbre provocada por la crisis sanitaria se suma a la preocupación de la empresaria por el estado de salud de su marido Kanye West, después de que este sufriera un episodio bipolar.

No obstante, parece que poco a poco retoma su vida social y se la ha podido ver por las calles de Malibú, con un conjunto de cuero y una trenza de longitud XL, como la de la princesa de cuento Rapunzel; un peinado extremo con el que vuelve a recuperar su melena más larga, al menos, de forma temporal, publica el portal Hola. Kim ha presumido de piernas tonificadas con un minivestido de cuero negro, con escote. Sin embargo, la protagonista del vestuario ha sido la trenza extrema con la que Kim vuelve a demostrar una vez más su afición por los cambios de look.