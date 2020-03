Brasileños intentaron salir del país

Era constante la intervención de la Policía Nacional para separarlos y evitar la aglomeración. Hubo mucha confusión, debido a que los brasileños radicados querían a toda costa volver a su país y no se les permitió.

Solo salieron los que no tenían su radicación en el país y estaban en forma irregular. Se procedió a la aplicación de la multa, la gran mayoría se declaró insolvente, se cargó en el sistema y se les dejó salir. Alguna vez, si intentan de nuevo ingresar a Paraguay, deberán primero abonar la multa, aclaró Adrián Mieres, jefe de puestos fronterizos de Migraciones de Alto Paraná.

“La mayoría son estudiantes que ingresaron al país en forma irregular y ahora están ingresando en el sistema, tienen una multa migratoria. A los que tienen para pagar se les expidió recibo y se les cargó en el sistema y se les dejó pasar, es un poco lento”, explicó.

Alrededor de 200 brasileños salieron del país ayer y unos 30 fueron multados. “La queja fue de los estudiantes brasileños que ya accedieron a la documentación en Paraguay. Al tener residencia el paso está vedado para ellos, no pueden salir del país. De cada 10 estudiantes, 5 son radicados y 5 no tienen documentos. Los que no tienen documento en Paraguay salen, lo que sí se quedan y allí empezaron los problemas, porque son todos compañeros”, agregó el funcionario.

EN CUARENTENA. Muchos paraguayos, oriundos de ciudades del Brasil, alrededor de 150, fueron puestos en cuarenta al ingresar a territorio paraguayo. Vinieron de San Pablo, Río de Janeiro, Bahía y Curitiba, todos estados del Brasil. También se registró el ingreso de paraguayos que venían de Buenos Aires, Argentina.