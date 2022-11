Brasil promociona su Caribe nordestino como opción turística

Si bien el nordeste brasileño está un poco más alejado de nuestro país y obliga a realizar trasbordos aéreos, el largo viaje bien vale la pena si de disfrutar de sus playas maravillosas se trata. En el nordeste resaltan destinos paradisíacos como Alagoas, Río Grande Do Norte, Paraíba, Ciará y São Luís do Maranhão, como relata Rafael Luisi, asesor de Embratur. “Hoy queremos mostrar a los paraguayos esa belleza natural que exhibe el nordeste brasileño. No necesitarán ir al Caribe, porque encontrarán playas con aguas cálidas, por encima incluso de 24ºC, los 365 días del año. Tenemos un clima muy agradable, con poca lluvia. Ahora se aproxima el verano brasileño, que es el momento de vacaciones para los paraguayos, en que el nordeste se muestra abierto a recibir a todos los visitantes que deseen disfrutar de sus sitios paradisíacos y con pleno sol y playa durante todo el año”, destacó Luisi.

El representante turístico brasileño indicó que los paraguayos tienen muchas ventajas al viajar a Brasil por vía aérea porque no precisan de pasaporte, basta con la cédula de identidad al día, con la que se puede acceder a buenas conexiones aéreas, tanto desde Asunción a São Paulo, como desde el aeropuerto de Guarulhos hasta el destino final, con menos de dos horas de vuelo interno. “Nosotros estamos promocionado las playas de San Miguel Dos Milagros, que queda en Alagoas, desde su capital, Maceió, y si se continúa ese camino, se puede llegar hasta Recife. Son playas con aguas cristalinas, calientes, en donde existen desde posadas hasta hoteles cinco estrellas. O sea, nuestra infraestructura turística está preparada para recibir a todos y estaremos muy contentos de atender a los hermanos paraguayos que son personas muy alegres y que gustan mucho de las playas brasileñas”, remarcó Rafael Luisi.

El asesor de Embratur también destacó la rica gastronomía brasileña, sobre todo la del nordeste, como la de Minas Gerais, que ofrece quesos ganadores de premios internacionales. Al mismo tiempo resaltó la riqueza de la cultura bahiana que incluye danza, música, historia y exquisiteces gastronómicas casi desconocida para los paraguayos.

NATURALEZA Y ARQUITECTURA. Al mismo tiempo resaltó la arquitectura de otros interesantes destinos brasileños como el de la capital del país, Brasilia, que al ser sede del gobierno del vecino país, ofrece una belleza natural ensamblada con un despliegue arquitectónico único, creado por el legendario arquitecto Óscar Niemayer, quien construyó la ciudad con forma de avión.



Brasil sigue siendo uno de los destinos preferidos de los paraguayos para vacacionar en verano. Eso se notó durante Fitpar, en donde el stand del país vecino fue uno de los más visitados.