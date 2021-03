Borba aspira a inmunizar a más del 30% de la población en 2021

–No puedo decirlo. Nosotros seguimos trabajando, seguimos apurando. Cuando asumí, dije que tenía tres prioridades: Una es tratar de dotar de mayor cantidad de medicamentos e insumos en la medida de lo posible y en base a eso nos reunimos con la gente de Cifarma (Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay) para ver todas las posibilidades: Qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen; y si no tienen, realmente, ir a buscar afuera, de ser necesario. La otra prioridad era dotar de camas a todo el sistema de salud y todo lo que se pueda responsablemente, porque no es una cuestión de colocar camas y no tener recursos humanos capacitados que puedan manejarlas.

–¿Con qué obstáculos, cree usted, tropezó el Dr. Julio Mazzoleni?

–Yo no creo que haya tropezado con ningún obstáculo.

–¿No cree que hubo extremada cautela, tras el escándalo de los insumos chinos, que derivó después en la falta de insumos y medicamentos?

–Lo que pasa es que nosotros tenemos que atenernos a lo que estrictamente está en la Ley 2051 de Contrataciones y la ley es rigurosa, y siempre dije que los tiempos administrativos no son los mismos que los tiempos de salud, que son para ayer. Entonces, debemos seguir rigurosamente todo lo que dice la ley. Ahora avanzamos bastante y en base a eso se hicieron cambios ya hace más de un mes en la Dirección General de Insumos Estratégicos. También apenas asumimos hicimos todos los cambios que creíamos pertinentes en todas las direcciones del área administrativa, a fin de traer la factibilidad de acelerar procesos. Estos cargos son extremadamente extenuantes, en el sentido de que la gente está muy cansada; entonces, tratamos de darle un poco de frescura a ciertas áreas para agilizar todo lo que se pueda.

–Entiendo que Ud. sugirió cambiar al director de Insumos Estratégicos, el Dr. Nery Rodríguez...

–Fue algo que se evaluó en equipo y se vio la necesidad de dar cierta frescura en ese momento.

–¿Se falló en la proyección de la pandemia cuando se decía, en abril, que se estaba ganando 1-0 al virus?

–No, siempre dije lo siguiente: Tuvimos un buen primer tiempo y empezamos el segundo tiempo colgados del travesaño. Y ahora estamos yendo a los penales.

–Todo se disparó a partir de octubre cuando se anunció el fin de la cuarentena ¿No se tomó eso como parte del error en la proyección de la pandemia con miras al 2021, en cuanto a la previsión de medicamentos y vacunas?

–Quiero que te proyectes y veas la situación regional. Absolutamente todos los países están en la misma situación: Uruguay, que era un país ejemplo de Sudamérica, hoy tiene una altísima tasa de contagiados, alta tasa de pacientes en terapia intensiva. Brasil está un poco peor que nosotros; Chile que es el país ejemplo en el tema de vacunación, hoy están encerrados y siguen con altas tasas de contagios, pacientes positivos, y altas tasas de pacientes internados. Hay que ver la situación regional y no solamente ver qué es lo que está pasando en Paraguay.

–Aprovechando que mencionó Uruguay, doctor, ellos ya recibieron 1.558.000 de vacunas y nosotros seguimos con esta ínfima cantidad. ¿Cómo se explica eso?

–Hace doce días estoy en el cargo. Yo hice los reclamos a la OMS ayer (el jueves pasado), hice los reclamos a la OPS, estamos evaluando absolutamente todas las propuestas que tenemos. Muchas propuestas hay y, te soy sincero, que son muy poco serias. Hay gente que te dice págame tanto y te traigo dentro de 15 días, 30 días, dentro de seis meses, un año y yo no puedo arriesgar a pagar, a alguien que desconozco, una alta suma de dinero y después no tengo la vacuna. Te puedo asegurar que desde la primera vez que hablé con el señor presidente (Mario Abdo Benítez), su principal preocupación es el tema de vacunas; además de los servicios de salud y de los medicamentos que fueron los ejes que yo había presentado. Te puedo asegurar también que el canciller (Euclides Acevedo), con quien estoy en comunicación todos los días, está poniendo el mayor de sus esfuerzos con nuestros representantes en las distintas embajadas, a fin de poder obtener vacunas en tiempo y forma. Se están acelerando todos los procesos, eso es categórico, no me deja dormir esta situación.

–¿Cuándo se tendrán novedades al respecto o de dónde vendrían: de China, Rusia, de EEUU?

–Si nosotros incumplimos los acuerdos de confidencialidad que hay con diferentes multinacionales, en este caso, todo puede caer. Yo te aseguro que tenemos varios frentes y estamos hablando con varias empresas serias, a fin de poder obtener las vacunas en tiempo y forma. Entonces, te puedo hablar de lo que tenemos: Lo del mecanismo Covax, de que vamos a recibir las 100.000 dosis este mes, 100.000 más en abril y 100.000 más en mayo. Tenemos el compromiso de la Sputnik que a través de Cancillería se están haciendo las averiguaciones, a fin de obtener probablemente dentro de la primera quincena de abril un buen lote otra vez. Y tenemos lo de AstraZeneca, que está en proceso, y espero que no caiga eso después de toda la publicidad que se dio, y tenemos otros más que me gustaría reservarme todavía hasta tener la certificación de que está en curso. Por eso dije, desde un principio, me gustaría avisarles cuando el avión esté decolando en el aeropuerto para no cometer errores.

–Sobre eso último, ¿se refiere a una empresa, cuyos representantes dijeron que ya ni siquiera requerían la autorización de Salud Pública para traer vacunas chinas?

–Cuando esté cerrado, si se cierra esto y cuando se tenga asegurado vamos a ser los primeros en anunciar.

–¿Se alcanzará a vacunar este año al 30% de la población? Son poco más de 2 millones de personas.

–Si Dios permite, queremos llegar a más.

–¿Pero es factible eso, a este ritmo de vacunación?

–Te voy a sorprender.

–Se le nota muy optimista

No duermo más, estoy atestado de trabajo, nos estamos moviendo; tengo fe en Dios y con mucho trabajo vamos a llegar al objetivo planteado.

–¿Y qué pasó con este tema de las vacunas con Taiwán, dónde estuvo el error?

–Creo que fue un error de sintaxis. No hay ningún inconveniente, eso sigue viento en popa. Las negociaciones que se están llevando a cabo continúan, según la última conversación que mantuve con el embajador (Manuel) Cáceres, en Washington. Lo que hizo Taiwán fue intermediar y ayudar a fin de conseguir los contactos de la forma más rápida; en este caso, con los proveedores.

–Pero eso no fue lo que usted les dijo a los legisladores…

–Y bueno, pudo haber sido un error mío. Lo que pasa es que Taiwán estaba comprando 40 millones de vacunas para su gente; entonces, aprovechando ese contexto de las negociaciones, le solicitamos la intermediación para poder entrar nosotros con 2 millones de dosis.

–Y esto de que China ofreció; ¿qué falta para que eso corra esa oferta de 14 millones de dosis de la Sinovac, a través de la Cámara Paraguay-China?

–Yo no tengo un documento oficial. Ayer (por el jueves) se presentó un representante de esta cámara y, justamente, le dije que me presente una nota oficial; donde me hace una carta de intención diciéndome: Tengo tantas vacunas, va a estar en tanto tiempo y el precio.

–¿La propuesta fue solo verbal?

–Solo por vía telefónica y una reunión que tuvo la viceministra, Lida Sosa, con ellos en un principio y ayer (jueves) fue la primera reunión que tuvieron conmigo a la tarde.

–¿Ahí le ofrecieron 14 millones de dosis y no dijeron a qué precio?

–En realidad, eso de las 14 millones a mí no me dijo en ningún momento. Solamente leí por WhatsApp que estuvo circulando por algunos grupos. Justamente, le pregunté la cantidad y me dijeron que todavía no manejaban la cantidad, no manejaban precios ni manejaban fechas. Y para mí es fundamental manejar toda esa info para poder avanzar o no en la negociación.

–¿No fue seria la propuesta?

–No puedo decir eso. Yo lo que necesito es una carta oficial donde haya un ofrecimiento y en base a eso poder analizar con el equipo técnico.