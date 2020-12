Bombas incautadas en operativo Tormenta

Hallaron explosivos y granadas, que son fabricados en los campamentos y que tienen alto poder de destrucción. ”Los explosivos y las granadas ya estaban en condiciones de ser empleados, cuyo transporte es medio riesgoso si es que ya no estás en la inminencia de utilizarlo, o por lo menos no estás pensando utilizarlo en el instante o ya hay una cierta preparación para hacer algo o estás preparándote para reaccionar por algo, no sabemos. Pero encontramos explosivos que podían haber causado un daño tremendo a cualquiera”, había expresado el capitán Óscar Chamorro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Las autoridades no descartan, que los explosivos fabricados por los epepistas pudieran haber sido utilizados para atentar contra las fuerzas del orden.