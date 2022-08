Bolsonaro: “El poder solo emana del pueblo, si elige correctamente”

El mandatario, que acostumbra a poner a Venezuela y Cuba como ejemplos de países donde el poder no emana del pueblo al considerarlos dictaduras, pidió a sus seguidores votar el próximo 2 de octubre con la razón y no con la emoción. “Hagan comparaciones, vean lo que están pasando en otros países de Sudamérica. Esa gente, están todos unidos, son integrantes del Foro de São Paulo”, de formaciones progresistas latinoamericanas, y no luchan por el bien del pueblo, sino por un proyecto vitalicio de poder, manifestó el capitán retirado del Ejército.

Asimismo, volvió a plantear las presidenciales como una lucha del bien contra el mal, que identificó con color rojo. “Sabemos lo que necesitamos para continuar siendo un país próspero y un país democrático y libre (...) Estamos a favor de la libertad por encima de todo”, subrayó para después reiterar su defensa de la familia tradicional y su rechazo a la ideología de género y la liberación de las drogas.

También pidió el voto para su ex ministro de Infraestructuras Tarcísio Gomes de Freitas, candidato al Gobierno de São Paulo, quien, como él, aparece en segundo lugar en las intenciones de voto.

En la carrera presidencial, Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, ganaría las elecciones de octubre con más del 40% de los apoyos, frente al 30% que obtendría Bolsonaro, en el poder desde enero 2019, según todos los sondeos.

Para la Gobernación de São Paulo, el estado más rico y poblado del país, el ex alcalde y ex ministro Fernando Haddad, candidato de Lula, se impondría con cerca de 30% de los votos, ante el 12% que lograría Gomes de Freitas.

opositores denuncian. La oposición denunció ayer a empresarios que apoyan al presidente Bolsonaro por una supuesta trama golpista en caso de una victoria de Lula da Silva en las elecciones de octubre. “Estamos activando a la Corte Suprema, pidiendo la suspensión de secretos (telemáticos y bancarios), un bloqueo (de bienes) y si es necesario la prisión, porque la democracia no puede tolerar la convivencia con quiere sabotearla”, anunció el senador Randolfe Rodrigues, del partido ecologista Rede. La denuncia se apoya en un reportaje publicado por el portal Metrópoles, que durante meses investigó la actividad de grupos de mensajería en los que participan importantes empresarios vinculados a los grupos de ultraderecha que apoyan a Bolsonaro. En los mensajes obtenidos y publicados por Metrópoles, varios de esos empresarios se dicen abiertamente favorables a promover un golpe de Estado en caso de que se confirmen las encuestas y Lula, candidato de un vasto frente progresista encabezado por el Partido de los Trabajadores (PT), se imponga en las elecciones de octubre.