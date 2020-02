Bologna golpea a Roma

Esta vez sin Ropero en cancha, a raíz de problemas musculares, el Bologna se envalentona y pelea los primeros puestos, suma 33 puntos y quedó en el sexto lugar, en zona de clasificación a Europa League.

Además, le causa la segunda derrota a Roma que ya lleva tres fechas sin ganar, de igual manera es quinta con 39 unidades.

El Calcio continúa hoy con tres juegos: Fiorentina vs. Atalanta (11.00), Torino vs. Sampdoria de Édgar Barreto (14.00) y Verona vs. el líder Juventus (16.45, por ESPN 2).

La Juve suma 54 puntos, seguido por Inter, que alcanza las 51 unidades y que mañana tendrá la dura prueba de medirse ante Milan, su clásico rival, en otra edición del Derby della Madonnina, a partir de las 16.45 (transmisión de ESPN 2).