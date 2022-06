Boidanich acumuló reportes sobre firma de narco y vínculo con Tabesa    

El ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich recibió varias alertas entre los años 2013 y 2015 asociadas a un ex directivo de Tabacalera del Este SA (Tabesa) por su relación con una firma de operaciones sospechosas, la cual recientemente fue vinculada a un presunto narco.

Un informe de inteligencia de la Seprelad —que obra en el Ministerio Público— refiere sobre el caso.

El dossier menciona al empresario tabacalero César Cabral, fallecido en diciembre de 2014. Fue el director de Tabesa y principal socio del ex presidente de la República Horacio Cartes.

El informe de la Seprelad indica que entre los años 2013 y 2015 una entidad reportó a Cabral en ocho ocasiones, como “persona relacionada con la firma Ombu SA”.

Esta empresa fue reportada, considerando que el volumen de sus operaciones durante los meses de mayo y junio del año 2013, no coincidían con el volumen esperado especificado en su perfil económico. Estas operaciones no habrían sido advertidas por Boidanich.

Ombu SA fue vinculada recientemente a Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, procesado en el Brasil como parte de un esquema de narcotráfico.

Espindola fue detenido en el vecino país a principios de este año, durante una operación conjunta a la que se conoció como Turf.

Mientras que en Paraguay, otro supuesto miembro de la estructura, Lindomar Reges Furtado se escapó, según las sospechas, tras ser alertado de un allanamiento que buscaba dar con su paradero en el Paraná Country Club, de Hernandarias.

Tras la detención de Marcus saltó que su pareja Jussara Cabral era accionista de Tabesa. Hija de César Cabral —que como se mencionó párrafos antes—, este era socio de Cartes.

Según había declarado a la prensa el presidente de Tabesa, José Ortiz, la mujer recibió las acciones por sucesión tras el fallecimiento de su padre.

El empresario había señalado que Jussara era accionista minoritaria y que no tenía participación activa en la firma. “La única relación que tiene con nosotros es la de cobrar los dividendos. Toda esta familia, por el porcentaje, no tiene participación en el directorio. No tenemos ni idea de las actividades de la pareja”, había manifestado Ortiz.

Vale recordar que Arnaldo Giuzzio había sido destituido del cargo de ministro del Interior, tras salir a la luz que prestó un vehículo de la firma Ombu SA para vacacionar en Brasil.

CONTRATOS CON GRUPO CARTES. Unos G. 1.017.450.000 percibió el ex titular de la Seprelad Óscar Boidanich de las empresas del Grupo Cartes. El dinero ingresó al patrimonio de Boidanich en pagos mensuales realizados del 2019 al 2021, desembolsados por cinco firmas registradas a nombre del ex mandatario.

Boidanich, quien fue responsable del informe Messer, recibió sumas de Palermo, Tabesa, Compañía Agrotabacalera, Cementos Concepción SAE (Cecon) e inclusive del Club Libertad, con una llamativa capacidad de operar para rubros tan distintos en las distintas empresas del Grupo Cartes.

El promedio mensual que alcanzó el ex alto funcionario antilavado fue de G. 30 millones, facturando incluso excepcionalmente en algunos meses hasta G. 52 millones. Estos beneficios iniciaron inmediatamente tras su salida de la Seprelad.

El presidente de Tabesa, José Ortiz, dijo al respecto que fue él mismo quien contrató al ex titular de la Seprelad para trabajar sobre manuales de cumplimiento en todas las firmas del grupo empresarial.

Copia de informe de inteligencia de Seprelad en los Estados Unidos

El contundente informe de la Seprelad que involucra al ex presidente Horacio Cartes en el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos está en poder del Ministerio Público. Una copia fue enviada al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, debido a que el esquema utilizó el sistema financiero de ese país.

El informe refiere que las empresas locales del ex mandatario, diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico”. Desde el Ministerio Público señalaron que la carpeta en la que se investiga a Cartes se abrió en febrero pasado y que el informe es parte de lo solicitado por la Fiscalía.