Bogarín dice conocer a Ferreira entre 6.000 abogados

“Al estar involucrado en el gremio, evidentemente, uno conoce a muchísima gente, que de alguna u otra manera forma parte o no de nuestros proyectos. En algún momento, sí, nos cruzamos con el doctor Vicente (Ferreira), así como otros colegas, sobre el trabajo en la actividad gremial, donde no solamente lo conocí a él, sino a más de 6.000 colegas... Yo conozco al doctor Ferreira como conozco a otros 6.000 abogados que me han dado su confianza”, expresó Bogarín.

Bogarín dijo que Ferreira no es un puntero suyo en la zona de San Pedro, ya que es funcionario público (actuario judicial), y Bogarín representa a los abogados litigantes, por lo que no tuvo siquiera voto en la elección de representantes del gremio ante el CM.

También respondió sobre quién era su “puntero” en San Pedro, y señaló a Derlis Flores, quien fuera titular del Círculo de Abogados de San Pedro del Ycuamandyyú.

Manifestó que actualmente, tras dos años de estar en CM, así como haber pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde llegó a ser presidente, fue conociendo a más gente todavía.

“Yo comencé mi gestión como estudiante, allá por el año 2005 y 2006, donde di mis primeros pasos de recorrer el interior del país, y allí, evidentemente, conocí a mucha gente, dentro de ese trayecto fuimos creciendo y llegando al ámbito de los abogados”, habló el cuestionado consejero sobre su carrera.

Detalló que fue representante no docente ante el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).



Jorge Bogarín,

miembro del CM.