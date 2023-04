Bogado denuncia agresión antes de ingreso a asamblea

La agresión a la cantante se dio en la vía pública, frente al local de AMP, sitio al que llegaba para participar de la asamblea en la cual se realizaba la rendición de cuentas de Autores Paraguayos Asociados (APA).

Según el relato de Lizza, un grupo de personas se encontraban frente al local incidentando desde tempranas horas y fueron estas las que le impidieron el paso, a pesar de que ella explicó que debía ingresar, pues es parte de la comisión directiva de AMP.

“Me dijeron que no iba a entrar. Un señor empezó a filmarme sin autorización, me dijo que no tenía derecho a entrar porque yo pertenecía a una comisión trucha, y otros improperios”, recordó.

Algunas personas de APA que vieron esta situación intervinieron, hubo forcejeos, se sumaron guardias, y cuando pudo lograr pasar, Lizza recibió una patada en la pierna derecha. “Lugar donde estoy con mucho dolor por los resabios de la chikungunya. Me asusté muchísimo. Es la primera vez en la vida que me pasa algo así“, subrayó Lizza.

“tibieza” POLICIAL. Lo que llamó la atención tanto a Lizza Bogado como a los compañeros de AMP fue la “tibieza” del actuar de la Policía en el momento. “No sé por qué la Policía no garantizó mi ingreso. Creo que ameritaba que la Policía detenga a estas personas, que intervengan, pero para mí fue muy tibio el accionar. Creo que cuando una persona es agredida, las fuerzas policiales tienen que actuar, hacer algo y eso no pasó”, destacó la tesorera de AMP.

La artista hizo la denuncia en la Comisaría Cuarta, señalando como agresor a Francisco Aníbal Irala Rolón (Rey Rokäi), músico y poeta, autodenominado “Periodista Clandestino”. “De ahora en más Sergio Fabián González, asesor general de la Asociación de Músicos del Paraguay (AMP), procederá a realizar todos los trámites legales correspondientes a esta situación”, explicó Bogado.

EXPULSIÓN. Durante la sesión de la asamblea de APA y posterior a lo sucedido con Lizza Bogado fueron expulsados de la entidad tanto el agresor, Francisco Aníbal Irala Rolón como Vicente Aguilera y otros. “Tenemos que animarnos a remangarnos y hacer bien las cosas. En el ámbito musical, en el gremio hay mucho que depurar”, agregó Lizza Bogado. La artista finalmente recordó que el agresor ya tiene antecedentes de un actuar “desequilibrado”, ya que en ocasiones anteriores la agredió verbalmente, a lo que restó importancia, pues “parece no estar en su sano juicio”.