Bobadilla está “siempre predispuesto a aprender”

Damián Bobadilla, volante de Cerro Porteño (20 años), en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), se refirió a su presente y las oportunidades que tiene en el equipo titular del Chiqui Arce.

“Gracias a las chances que me está dando el profe se me están cumpliendo muchos sueños. Estoy disfrutando este momento y solo me queda retribuir esa confianza en la cancha”, expuso el talentoso volante, hijo del ex portero Aldo Bobadilla.