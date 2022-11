BNF dispone de dineral para deficiente servicio de Correos

“Tenemos envíos de malotes, de paquetes, de cajas, sobres, inclusive las cartas de reclamo a los clientes que no están pudiendo pagar su crédito, entrega de documentos varios; un montón de servicios, no es única y exclusivamente entrega de plásticos”, manifestó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Explicó que no hay un monto fijo mensual que el BNF paga a Correos, sino que es de acuerdo al servicio prestado y a la cantidad de entregas que se hacen. “Son cifras diferentes”, dijo.

DEFICIENTE. La Dirección de Correos tiene en su nómina a más de 100 funcionarios como “Jaimito el Cartero” (personaje de la serie de televisión El Chavo del 8), según había afirmado el propio titular de la institución, Luis Fernando Servín.

La mayoría de los carteros del plantel de Correos son personas de avanzada edad, por lo que realizan sus entregas a pie, el cual es un “método tradicional”, según Servín, a diferencia de los jóvenes carteros, que son solo 15, quienes disponen de motocicletas para el trabajo. “Tenemos 140 carteros, la mayoría son de avanzada edad, no se les pueden facilitar motocicletas. Dotamos de un plantel más joven de 15 carteros y usan motocicletas, el resto son como Jaimito”, había manifestado el director de Correos.

Aunque en el convenio con el Banco de Fomento consta, por ejemplo, el servicio de entrega de tarjetas de débito que la Dirección de Correos debe prestar, su titular Luis Servín reconoció que un 80 por ciento va a retirar su respectivo plástico de ventanillas de la institución.