Blooper de Ovelar durante sesión virtual

El hecho ocurrió durante la votación de un proyecto de declaración del Senado “que insta al Poder Ejecutivo a que personalmente y a través de su director general y miembros del Consejo de la Itaipú Binacional a recibir los históricos reclamos de ex trabajadores y dé una solución definitiva a la problemática laboral y derechos no percibidos de ex obreros”.

“Hola, mi amor, este proyecto de Abel, yo voy a votar en contra, verdad?”, se le escuchó decir a Ovelar.

La pareja de Ovelar es Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, quien se desempeña como directora jurídica de la Itaipú Binacional, según los antecedentes. Rápidamente, el presidente de la Cámara, Óscar Salomón, advirtió: “Micrófono, Beto”.