Billetaje: Postergan obligatoriedad para aumentar provisión de tarjetas

Según las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) y los responsables de las empresas proveedoras del plástico, esta postergación se debe a que muchos usuarios aún no compran sus respectivas tarjetas y se establecerán más puntos de venta y recarga.

Muchos usuarios manifiestan que prefieren seguir utilizando el pago mixto del transporte, ya que se encuentran con muchas dificultades a la hora de adquirir las tarjetas y de realizar la recarga en los puntos establecidos.

Pedro Britos, viceministro de Transporte, comentó a ÚH que la postergación de unas semanas más para la entrada en vigencia del servicio, que cuenta como única forma de pago el billete electrónico, es para la ampliación de 1.500 nuevos puntos de ventas y recargas. “La idea es que ambas empresas puedan abastecer la cantidad de tarjetas necesarias y faciliten a los usuarios los accesos a las mismas. Esto vamos estar controlando para que se cumpla. Actualmente existe un stock de 700.000 tarjetas en el mercado”, refirió.

Por otro lado, la gerente de Márketing de la empresa Más, Laura Amarilla, indicó que esta nueva fecha tiene como finalidad que todos accedan a las tarjetas antes de la entrada en vigencia del uso obligatorio para evitar inconvenientes y aglomeraciones innecesarias. “Actualmente existe cantidad suficiente, pero estamos viendo que hay poca concurrencia para la compra de las tarjetas que ingresaron por lote desde el 21 de diciembre y se fueron distribuyendo”, sostuvo Amarilla.

PAGO MIXTO. Federico Arias, usuario del servicio de transporte público, comentó que hasta la fecha aún cuenta con inconvenientes a la hora de recargar su tarjeta.

“En mi caso yo no tengo cómo llegar a un punto de venta, es muy difícil porque no hay muchos medios de pago para la recarga, ahora estoy usando dinero otra vez y si te vas a los locales te dicen que no hay sistema, vení más tarde. Ese es el problema principal que encuentro con el billetaje”, señaló.

Asimismo, el pasajero Mario López sostuvo que él está a favor del pago mixto y, por sobre todo, asegura que la carga electrónica dificulta a las personas mayores que no saben utilizar las tarjetas o que viven del día y no tienen muchas veces efectivo para recarga y luego se ven en figurillas.

“Hay personas de mucha edad que no tienen plata y no saben utilizar las tarjetas, les compadezco a ellos y estoy a favor de que el pago sea mixto. Yo viajo mucho y veo que a veces a los adultos mayores que quieren subirse no les alzan y yo marco con mi tarjeta para que ellos puedan abordar para que no se queden varados”, relató.