Bicameral decide no tocar la estimación de ingresos

La Comisión Bicameral del Congreso inició ayer la segunda semana de deliberaciones en torno al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022. En esta etapa, los legisladores analizan los gastos de cada entidad para luego remitir el proyecto con recomendaciones a Diputados.

Según informaron desde esta instancia parlamentaria, los análisis en estos días se centran en las entidades que componen el Poder Ejecutivo, las instituciones financieras públicas y las universidades. No obstante, por el momento, la comisión resolvió por mayoría no modificar la estimación de los ingresos tributarios, con lo que los millonarios pedidos de ampliación no están siendo considerados.