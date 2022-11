Bezos donará su fortuna y Amazon prepara despidos

Esta es la primera vez que el empresario hace esta afirmación, aunque no ha dado detalles sobre cómo planea emplear su fortuna en pos de los objetivos que se ha marcado.

Bezos, considerada la cuarta persona más rica del mundo según la revista Forbes, ha empleado hasta la fecha 10.000 millones de dólares en los últimos diez años a su fundación para la protección del medioambiente, lo que supone aproximadamente el 8% de su capital actual.

En la entrevista con CNN apuntó que el trabajo filantrópico necesita mucho esfuerzo y aseguró: "Hay un montón de formas en las que creo que también se pueden hacer cosas ineficaces, así que hay que pensarlo con cuidado y hay que tener gente brillante en el equipo".

RECOMENDACIÓN. Ante la situación económica actual, con numerosos analistas advirtiendo sobre la posibilidad de una recesión a corto o medio plazo, Bezos recomendó a los pequeños negocios y a las personas en general que eviten en estos momentos tomar riesgos y que si tienen pensado realizar una gran compra, que esperen un poco.

"La economía ahora no parece que esté muy bien, las cosas se están ralentizando, estamos viendo despidos en muchísimos sectores, la probabilidad dice que si no estamos ahora en una recesión estaremos muy pronto así que mi recomendación a los pequeños negocios es que no tomen riesgos ahora", dijo.

10.000 puestos. Mientras el magnate ofrecía estas declaraciones a CNN, un medio de prensa anunciaba despidos masivos en la empresa de Bezos, Amazon. Según The New York Times, la compañía se prepara para despedir a 10.000 personas, lo que convertiría a la empresa en el último gigante tecnológico estadounidense en responder a la crisis económica con un plan de recorte de empleos.

Estos miles de empleos representarían menos de 1% de la masa salarial del grupo, que tenía 1,6 millones de trabajadores en el mundo a fines de 2021.

Parte importante de los efectivos la constituyen trabajadores zafrales, contratados cuando aumenta la actividad, por ejemplo en las fiestas de fin de año.

Según el diario, la cifra podría cambiar. Pero si se confirma, se trataría del recorte de puestos de trabajo más importante en la historia de la empresa.

Los recortes se centrarán en la organización de dispositivos de Amazon, incluida la asistente de voz Alexa, así como en su división minorista y en recursos humanos, anotaron las fuentes, quienes hablaron con el medio bajo condición de anonimato.

Contactada por la AFP, Amazon no formuló comentarios de momento.

La empresa ya había anunciado, hace dos semanas, que congelaba las contrataciones para sus oficinas.

El miércoles pasado Meta, matriz de la red social Facebook, anunció el despido de 11.000 personas, 13% de sus efectivos. También el especialista de servicios de pago en línea Stripe y la plataforma de vehículos con chofer Lyft realizaron recortes importantes.

Una de las primeras decisiones del nuevo propietario de la red Twitter, el millonario Elon Musk, fue deshacerse de la mitad de sus empleados, en una empresa con una plantilla de 7.500 trabajadores.



La Cifra

124.000

millones de dólares es el valor aproximado de la fortuna de Jeff Bezos, fundador del gigante tecnológico Amazon.



