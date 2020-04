Beverly Kuhl se renueva con prendas prêt-à-porter

Homemade just for you se denomina la colección cápsula de Beverly. “Esta colección es alegre con muchos colores para generar energía positiva en este tiempo de incertidumbre. Está realizada desde nuestras propias casas con mucho amor, siempre cuidando todos los detalles”, comparte la modista.

La línea creada surge atendiendo a la suspensión de los eventos sociales y está pensada para las celebraciones que vendrán después de la cuarentena. Conscientes de que los festejos no serán los mismos, desde la casa de modas idearon prendas exclusivas para lucirlas en las reuniones más íntimas, con un toque para las fechas especiales, destacándose prendas trabajadas a mano con su reconocido sello de bordados. “Estamos preparando prendas prêt-à-porter. Serán remeras de algodón con bordado artesanal, también incluiremos camperas”, refiere. En cuanto el material utilizan n hilos de seda de colores, perlas, cristales y strasses.

Disponible. A partir del lunes 20 de abril, las prendas estarán disponibles desde el usuario de Instagram AtelierBeverlyKuhl. Las compras se centrarán desde esa plataforma y además a través de WhatsApp. Las entregas serán por delivery. A futuro piensan crear una tienda online.

Trayectoria. La diseñadora Beverly Kuhl desde hace 22 años imprime su espíritu romántico a sus exclusivas prendas para novias, quinceañeras e invitadas a fiestas de gala. Con su marca participó en los desfiles del Asunción Fashion Week y eventos realizados especialmente por su casa de modas. En su taller trabajan diez mujeres, la gran mayoría cabezas de familias.