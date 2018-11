Betis buscará otra victoria ante Milan

Una nueva victoria hará que el Betis quede clasificado a la siguiente etapa de la UEFA Europa League. El juego será a partir de las 17.00, con transmisión de Fox Sports.

La agenda para hoy tiene un total de 24 partidos a disputarse. Destacan: BATE vs. Chelsea, Lazio vs. Marsella, Spartak de Moscú, de Lorenzo Melgarejo, vs. Rangers y Arsenal vs. Sporting de Lisboa.