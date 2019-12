Bernay: “Yo soy feliz en Cerro Porteño”

El objetivo del Ciclón es sumar en el cierre del torneo y aguardar el desenlace de los juegos de Libertad, para la definición del acumulativo.

El estratega apuntó que la pretemporada 2020 se realizará en Barrio Obrero: “Ya está definido y se hace acá, este club es hermoso. No hay mejor lugar que acá, tenemos uno de los mejores gimnasios de Sudamérica y tenés el estadio y la Ollita”.

Ante la consulta de su vuelta a la coordinación del elenco azulgrana, Bernay apuntó: “Yo soy feliz en Cerro Porteño. A mí no me importa estar donde estar mientras esté en el club. Estoy llegando a mi casa a las 10 de la noche, cansado pero feliz”. Remarcó además que “lo importante no es el nombre sino el club, aquí nadie es más importante que Cerro Porteño”.

El Ciclón iniciará con la planificación de la temporada 2020, a partir del 16 de diciembre. El elenco de Barrio Obrero deberá designar un entrenador, resolver cuestiones de continuidad de jugadores (como el caso de Nelson Haedo) y armar su plantel para el triple desafío: Torneo local, Libertadores y Copa Paraguay.