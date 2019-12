Berizzo: “Recuperar la fortaleza en casa”

Para Berizzo, arrancar de local (marzo, ante Perú), es importante: “Lo destacable del sorteo de las Eliminatorias es empezar en casa, siempre es bueno jugar con el apoyo de tu gente”, sumando: “Creo que si hay que hacerse fuerte de local y que los puntos se queden en casa. Siempre imagino poder ganar, y mejor logrando en casa que afuera y juntos me gustaría que logremos los primeros nueve puntos”.

Analizando más a profundidad el grupo, el estratega apuntó: “Seguimos a muchos futbolistas que inclusive no han sido convocados. No porque uno ha sido convocado muchas veces, ya tiene el lugar asegurado y no porque no has sido convocado nunca no quiere decir que no lo convoque. Todo depende de la realidad que viva el momento”.

El entrenador está convencido del estilo al cual apuesta: “Me gusta jugar teniendo el balón, por eso prefiero el sistema 4-3-3. En el último combo de amistosos FIFA, hemos logrado lo que queríamos en cuanto a la posesión del balón, ahora falta afinar la puntería”.

COMPROMETIDO. Berizzo remarcó que apuesta por la pausa en fecha FIFA: “Soy partidario de que cuando haya fecha FIFA se pare el campeonato, esto para que los equipos no pierdan a sus principales figuras en momentos claves del campeonato”.

En el primer combo de eliminatorias (mes de marzo del 2020), Paraguay recibirá a Perú y luego debe de viajar a Venezuela. Con Berizzo, la Albirroja disputó 14 juegos: ganó 3, empató 6 y perdió 5.