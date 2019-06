Berizzo plasma su idea en el campo

Se sumó al plantel Derlis González (Santos de Brasil), por lo que el grupo creció a 19 futbolistas. Las labores ayer fueron en doble turno, en donde el entrenador Eduardo Berizzo, tras los movimientos tácticos, dispuso fútbol en el campo principal. Hoy se suman al plantel: Junior Fernández (Botafogo de Brasil), Gustavo Gómez (Palmeiras, Brasil) y Junior Alonso (Boca de Argentina).

En rueda de prensa, Juan Iturbe expuso: “Debemos hacer un campeonato muy bueno. Todos sabemos lo que implica jugar una Copa América. Sabemos que con los nuevos entrenadores el proceso va a ser largo. Nuestro mayor objetivo es llegar bien también para las eliminatorias, y obviamente clasificar al mundial”.

Con respecto a la nómina final de 23 convocados, el volante ofensivo analizó: “Yo creo que el profe tuvo una labor muy difícil, de dejar algunos jugadores de jerarquía. Por eso si el DT da esa confianza, uno puede hacer su trabajo bien tranquilo. No fue nada fácil, yo creo que nadie se sentía adentro”.

Ya metido en el torneo continental, Iturbe argumentó que no hay rival fácil: “Hoy en día no existe más un rival chico, ni hay que menospreciar a ninguno de los rivales. Sabemos lo que es jugar una Copa América al nivel de selecciones, va a ser difícil, tenemos que apretar bien los dientes, salir a jugar y obviamente poder pasar de fase y seguir mejorando”.

El jugador del Pumas de México expuso sentirse cómodo con la propuesta que desarrollará la Albirroja en este nuevo proyecto: “Es un sistema que yo conozco bastante bien, la mayor parte que jugué en Italia jugué un 4-3-3, no desconozco esa posición. El técnico siempre me pide, me probó por derecha, por izquierda, creo que los dos perfiles van a ser importantes, él será quien decida quién está mejor, es un sistema que a mí me gusta bastante”.

Selección renovada. A su vez, Cecilio Domínguez, del Independiente de Argentina, reflexionó: “Es una Selección renovada, tenemos muy buenos jugadores que juegan bien a la pelota, por abajo. Tenemos jugadores que pueden marcar la diferencia y todos juntos sacar a la Selección adelante. Es una camada muy linda, un grupo sano, un grupo que quiere salir adelante con buenos jugadores y por sobre todo buenas personas”.

Domínguez fue crítico, al momento de analizar el presente Albirrojo: “Creo que tenemos una deuda muy grande con nosotros mismos, con la Selección, con la gente, con el Paraguay, porque hace tiempo que no se gana un amistoso. Nos toca otra oportunidad y en casa es un plus que nos tiene que servir para revertir todo lo que estuvimos haciendo en los últimos amistosos, cuando no conseguíamos los resultados y también trabajar para la Copa América”.

Las cifras

14 partidos sin ganar suma Paraguay en juegos amistosos. No gana desde 14/11/2014, ante Perú (2-1). Suma 11 derrotas y 3 empates.



13 juegos con la Albirroja registra Cecilio Domínguez, mientras que Juan Manuel Iturbe totaliza 8 juegos con la Absoluta.

Calendario albirrojo

La Albirroja se movilizará hoy en el Carde de Ypané en un solo turno (16.00). Los primeros quince minutos, abiertos a los medios de prensa.

Mañana los trabajos serán por la mañana (9.00), y el viaje con destino a Ciudad del Este está marcado para las 18.00, en vuelo chárter.

Tras el amistoso ante Honduras (miércoles 5, en el Antonio Aranda, 19.00), el grupo volverá a los trabajos el viernes 7 (16.00) y el sábado 8 (9.00). La Albirroja se despedirá de su público el domingo 9, frente a Guatemala (17.00), en el Defensores del Chaco