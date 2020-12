Becarios y las fiestas en Europa

Lejos de sus familiares, pero en pequeños grupos o en pareja, las compatriotas Ángeles Ferreira y Shirley Gómez –por ejemplo– se mantuvieron en contacto permanente con los suyos a través de mensajes o de videollamadas.

Pese a la añoranza y a la situación que se vive en todo el mundo por la pandemia del Covid-19, los ingredientes de las típicas comidas les permitieron sentirse como en casa.

La sopa paraguaya o la chipa guazú no faltaron en las mesas paraguayas de Cataluña. Tampoco el famoso clericó y hasta algunos dulces como la pastafrola.

“Ese aroma de flor de coco es lo que más se extraña, no es lo mismo. Pero las costumbres que seguimos, como con las comidas, te permiten sentirte en casa, sobre todo, después de un año como este, tan desafiante”, cuenta Ángeles, quien cursa un doctorado en Educación y Sociedad en la Universidad de Barcelona.

Relata que en la ciudad se permitió estar hasta en un máximo de diez personas por vivienda, lo que hizo posible que puedan encontrarse entre paraguayos para pasar la noche con comidas, clericó y postres; todos sabores muy paraguayos.

“Cantamos karaoke, donde la primera canción fue Navidad sin ti, otro hit de la Navidad paraguaya”, dice entre risas la profesora.

Shirley Gómez, quien cursa un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Pompeu Fabra, cuenta que el ambiente en sí es muy diferente en Cataluña, pues no suele verse un clima festivo en las calles como sucede en Paraguay. “Para mí fue una decisión difícil porque tenía planes de ir a visitar a mi familia a Paraguay, pero como acá la situación no estaba bien decidí no ir”.

El panorama se complicó aún más porque en ese momento de planes, su hermana, enfermera de profesión, dio positivo al Covid. Finalmente pasó las fiestas en Europa, cocinando comidas típicas catalanas y chipa guazú, en compañía de Daniel Fernández, a quien conoció en Cataluña e incluso ya viajaron juntos al país antes de la pandemia.

“A la medianoche de acá hice videollamada con mi familia y bueno, es un poco complicado porque les extraño mucho, pero al verles y saber que están todos bien me tranquiliza”, expresa.

MUY DIFERENTE

Héctor Vera, ex dirigente de Fenaes, estudia Ingeniería en Puentes y Túneles en la Universidad Técnica Estatal de Rusia (Madi), donde pasó una Navidad muy diferente, debido a que en Rusia gran parte de la población celebra esta fiesta el 7 de enero. “El 1 de enero es la gran fiesta acá, donde la Plaza Roja se llena de gente y de colores, pero ahora por la pandemia tampoco habrá nada oficial”, comenta.