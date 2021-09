BaterAsu 2021 hará brillar a más de 30 bateristas en el microcentro

Los bateristas que llevarán la puesta en escena son estudiantes del conservatorio, junto a invitados especiales como: Beto Barrios (actual baterista del grupo Tierra Adentro y primer profesor de batería en el Zeppelin School 2010-2011), el maestro César Chipolla, el profesor Édgar Chamorro, David Maidana, Hernán Comas (actual líder de la agrupación Patriarca) y el maestro Sebastián Ramírez.

“Que Dios nos bendiga y este evento quede como precedente de todo el trabajo y desempeño que hacemos en el conservatorio, que cuenta con 11 años de trayectoria formando artistas”, comenta Gladys Rojas, directora del Zeppelin School.

“Este evento será realizado en el país por primera vez y estamos muy emocionados, la idea original viene de la directora Gladys Rojas, quien estuvo conversando con nosotros en una reunión que tenía el proyecto de hacer un evento para bateristas”, explica el profesor Alberto Báez, quien lleva ejerciendo la docencia hace 11 años, 4 de ellos en Zeppelin.

El repertorio a ser interpretado es We Will Rock You de Queen, Kashmir de Led Zeppelin y Rock ‘n’ Roll Train de AC/DC.

Por su parte, una de las alumnas María Asunción Ghiglione también comparte su experiencia: “Estoy llegando a los 50 años y es algo que jamás en mi vida pensé”, comenta Ghiglione, más conocida como Achu, quien confiesa que siempre fue rockera pero por su trabajo llevaba un look más clásico.

Ella explica que todo surgió cuando en un cumpleaños al que asistió había un grupo en vivo y le atrapó la batería. Se lo comentó a su marido y él no tardó en contratar a un profesor a domicilio. “Me encantó ver de cerca la coordinación de las 4 extremidades en movimientos y golpes diferentes”, señala.

La misma cuenta que llegó a Zeppelin cuando el profesor ya no pudo impartirle clases. “Aquí estoy feliz, con desafíos semanales de completar los ejercicios, leer pentagramas y ahora tocar en público y acompañando a Coda es pura felicidad”, destaca la alumna.

El Conservatorio de Arte Zeppelin School lleva 12 años de formación artística contando con el reconocimiento del MEC y se enfoca en el rock, a través de la enseñanza de bajo, batería, canto, guitarra, piano, violonchelo, entre otros.

El BaterASU 2021 cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cultura y Turismo de Asunción.



Para disfrutar

Evento: BaterASU 2021.



Fecha: Hoy, desde las 16:00.



Lugar: Plaza de la Democracia.



Acceso: Libre y gratuito.



Participan: Más de 30 bateristas, acompañados por el grupo musical Coda, compuesto por distinguidos profesores del Zeppelin School, estudiantes e invitados.



Repertorio: We Will Rock You de Queen, Kashmir de Led Zeppelin y Rock 'n' Roll Train de AC/DC, entre otras piezas de rock.