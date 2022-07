Barrios dice que ex presidente pidió desestimar la acción

“Nosotros no tenemos nada que ver con lo que apareció de repente y hemos hablado con el líder del movimiento y él ha decidido no recurrir a eso y hacer una desestimación de ese tema, para que se quede tranquila la gente. Esto no es una cosa de Horacio (Cartes), él no necesita tener este tipo de fueros, él es senador vitalicio y lo tiene”, señaló a la 1080 AM.

Dijo sentirse extrañado y sorprendido por lo resuelto en la Sala Constitucional en un momento político muy álgido para el país.

“Estamos viendo quién movió eso de repente en medio de una crisis, nos llama poderosamente la atención pero no sabemos quién movió eso, es muy extraño pero vamos a solucionar seguramente”, indicó.

La Sala Constitucional integrada por los ministros César Diesel y Manuel Ramírez Candia más el camarista Guido Cocco, le dieron trámite a la acción de @Horacio_Cartes contra la resolución del 2018 que evitó que jure como senador, cuando lo reemplazó Rodolfo Friedmann.

Con el fallo, la acción pasó la etapa de admisibilidad. Se aguarda que por ser un caso de trascendencia sea los ministros Eugenio Jiménez, Alberto Martínez Simón, María Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, César Diesel, Víctor Ríos, Antonio Fretes, César Garay y Luis María Benítez Riera, quiénes estudien y fallen a respecto.



