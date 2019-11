Banda Kiss incluiría a Paraguay en su gira de despedida

LARGO RECORRIDO. El tour por Latinoamérica iniciará en abril del 2020 y se extenderá hasta mayo, visitando países como Salvador, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Más de 70 nuevas fechas fueron anunciadas por la banda en el tour mundial iniciado a comienzo de este año.

El último concierto en vivo de la banda está fijado para el 17 de julio de 2021, en Nueva York.

REGRESO. Conocidos por su estilo particular, tanto a nivel musical como en la forma de presentación con un vestuario característico y el rostro maquillado, los integrantes de la banda ya se presentaron en Paraguay, en noviembre del 2012, en un concierto realizado ante 30.000 personas en el Jockey Club Paraguayo. El show fue luego de la promesa realizada por el vocalista Gene Simmons, en abril del mismo año, ocasión en la que se presentó individualmente en el concierto que reunió a grandes figuras de la música, el Rock and Roll All Star, en el mismo sitio.