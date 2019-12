Banco espera mejor panorama y prevé crecimiento de 4,2%

Basanomics espera que la economía paraguaya crezca el próximo año en torno al 4,25% y 4,75%, en comparación al 2019, donde aguardan un resultado del 0% de expansión del producto interno bruto (PIB) paraguayo. Los datos actualizados ayer por el BCP sostienen un crecimiento del 4,1% del PIB en el 2020.

En el mismo sentido, Basanomics espera cerrar el 2020 con una inflación por debajo del 4% del PIB, un déficit fiscal del 1,5% y una cotización del dólar a G. 6.500. En tanto, esperan cerrar el presente ejercicio fiscal con inflación por debajo del 3%; un déficit fiscal del 2,5% y un dólar también a G. 6.500.

Las estimaciones fueron brindadas por los directivos de Basanomics; Carlos Fernández Valdovinos, ex presidente del BCP; y Santiago Peña, ex ministro de Hacienda; donde estuvo como invitado Hernán Büchi, ex secretario de Economía de Chile.

Valdovinos inició hablando de la recesión económica experimentada por Paraguay durante el primer semestre del 2019; comparando el mal resultado con los de los años 2009 y 2012, donde también se tuvieron malos momentos económicos.

El ex titular del BCP sostuvo que la recesión económica de este año fue efecto de un mal año agrícola, con una menor producción de soja y de carne, por efectos de las condiciones climáticas adversas. Esto fue ayudado -para la caída de la economía- por las situaciones negativas registradas a nivel externo, dijo.

Sin embargo, destacó la recuperación observada desde julio a septiembre del 2019, con un importante repunte en el consumo y las inversiones públicas.

Ante esto, detalló que la recuperación económica de Paraguay se dará en el 2020 con un empuje del crecimiento de los países emergentes a nivel regional, destacando la mejores proyecciones para la economía brasileña.

Asimismo, avizora una mejora del comercio exterior paraguayo, especialmente las exportaciones, con un sector ganadero mejor al de este año.

Esa misma esperanza no está centrada en el sector de la soja, ya que Basanomics espera una recuperación de entre el 15% y 20% de la producción en la campaña 2019/2020, pero que se verá afectada por un menor precio internacional. “Por eso pensamos que la soja no ayudará mucho a la dinamización de la economía”, afirmó.