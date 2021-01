Balance de San Lorenzo y Limpio están en rojo, afirman

Dos administraciones municipales en manos del Partido Colorado, en este caso San Lorenzo, por un lado, y Limpio, por el otro, están siendo severamente cuestionados por una mayoría de concejales que ya adelantan que los balances respecto a la ejecución del presupuesto 2020 que se presentará en marzo no serán aprobados.

El primer caso guarda relación con el intendente Alcibiades Quiñónez de San Lorenzo, para cuya gestión el edil Freddy Franco, actual candidato aliancista a intendente, pidió a la Junta que acompañara un urgimiento para la Contraloría, que recaló en el distrito por las denuncias de corrupción. “La CGR no muestra resultados de su trabajo y ahora estamos esperando la audiencia con el subcontralor y el contralor Camilo Benítez para que se puedan expedir sobre los hechos de corrupción”, señaló.

Comentó que la ciudad está abandonada y la gestión de Quiñónez deja mucho que desear por lo que anticipó que en mayoría no están dispuestos a aprobar el balance de este periodo, pero antes necesitan el dictamen de Contraloría. “Va a llegar el balance y es vox populi que no se va a aprobar el balance si CGR no se pronuncia”, remarcó.

En el distrito de Limpio, el intendente Carlos Palacios (HC) está plagado de denuncias. Si bien ya se salvó dos veces de la intervención de la Cámara de Diputados, los opositores creen que Palacios no endereza su gestión.

El concejal Luis Vidallet (PLRA) señaló que tras dos “periodos de intervención por medio de la Junta” todo sigue igual, y reconoció que este periodo de vuelta puede reunir condiciones para ser pasible de intervención. Respecto al balance del anterior periodo que se pondrá a consideración, dijo que él rechazará. Será la cuarta vez consecutiva que la Junta desaprobaría.

El último cuestionamiento de los opositores fue el préstamo de G. 3.000 millones.