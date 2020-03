Bajo consumo de miel preocupa al sector apícola

En comparación a países de la región, el consumo de la miel de abeja en el Paraguay es bajo, incluso inferior en un 80% con relación a Argentina, donde cada ciudad no ingiere en promedio 2 kg al año, según la jefa del Departamento de Apicultura del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), Felicita Leguizamón.

La experta explicó las bondades de la producción de miel, siendo la principal ventaja la recuperación de la inversión en tan solo tres meses. “Es una alternativa válida para poder aumentar los ingresos y aparte de eso no necesita mucho capital, no necesitamos mucho tiempo para trabajar, se puede utilizar la mano de obra familiar. No necesita una transformación para poder vender”, expresó.

El monto necesario para montar una colmena, incluyendo la caja con las abejas, asciende a unos G. 800.000. Como aumenta la población de los insectos, los apicultores pueden multiplicar la cantidad de cajas en poco tiempo.

DIFICULTADES. El IPTA tiene registrados a 15.000 productores, que se distribuyen en varias organizaciones. La Unión Paraguaya de Apicultores (UPA) aglomera a 25 socios que tienen el objetivo de mantener su alta calidad y atender el aspecto comercial.

Una de las socias es Diana Gómez, quien comentó algunos de los obstáculos del sector, además del bajo consumo. “Una vez que estás en el UPA tenés que mantener tu calidad y tenés que tener la garantía de lo que es la miel de abeja porque nuestro problema es el contrabando de Argentina, no podemos luchar contra eso, y el apoyo que tenemos del Gobierno es muy poco”, expresó.

Se refirió a la falta de infraestructura y apoyo en el aspecto comercial, más aún para las comunidades indígenas, que viven en condiciones vulnerables y les cuesta reunir las condiciones para la buena producción de miel, aunque de acuerdo a Leguizamón constantemente hay asistencia estatal.