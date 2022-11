Bad Bunny cantará hoy ante 45.000 personas

La máxima figura contemporánea de la música urbana, el cantante Bad Bunny, ofrece esta noche, a las 21:00, su aguardado recital en el estadio La Nueva Olla del Club Cerro Porteño (avenida Acuña de Figueroa). El músico se presentará ante más de 45.000 fanáticos.

El cantante puertorriqueño vuelve al país, en el marco de su gira World’s Hottest Tour, para ofrecer sus clásicos y grandes éxitos, como los de su último disco Un verano sin ti, que contiene las canciones Moscow Mule, Tití me preguntó, Tarot, Andrea, Un ratito, Otro atardecer, Me fui de vacaciones, Callaíta, Yo no soy celoso, Dos mil 16, Ojitos lindos, entre otros.