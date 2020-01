Bachi Núñez se desmarca de pelea entre Camilo y Rocío por financiación política

El diputado cartista, Basilio Bachi Núñez, se desmarcó de la pelea de los políticos de izquierda, Camilo Soares y Rocío Casco. Soares había mencionado a Bachi en uno de sus audios reproducidos por Monumental AM, donde presuntamente se pone en contexto la financiación de la campaña de Avanza País por parte de cigarrilleros vinculados a la empresa de Horacio Cartes.

Según Basilio Núñez, de acuerdo a su versión brindada a Monumental, él no tuvo nada que ver con Camilo ni con la izquierda en el tema de financiación. “Desconozco si se refería a mí pero yo no soy ni fui partícipe de la pelea de ellos y que me saquen de esa novela que construyeron entre ellos”, señaló.

Consideró a la pelea de los pemasistas, como una “guerra fatricida” de cuyos detalles se debería agarrar el Ministerio Público para investigar. Ratificó que no tiene nada que esconder por lo que está a “disposición” de la fiscalía.

CONOCIDOS. Bachi señaló que conoce al ex ministro de Emergencia Nacional, precisamente de la época en la que Soares se desempeñaba como ministro, pero que nunca “compartieron un asado los domingos”. Señaló que, en contrapartida, con quiénes sí tenía nexo en el proceso de la enmienda era con el Frente Guasu de Fernando Lugo.

“En la enmienda ¿qué participación podría haber tenido Camilo?, te acordarás que allí era el Frente Guasu...en ese tiempo como anécdota cuento, que sí tenía nexo con el Frente Guasu, pero este sector tenía rota las relaciones con Avanza País”, sostuvo.

Por último dijo que tiene una denuncia de vaciamiento del período de Mario Ferreiro como intendente, por unos G.300 mil millones.