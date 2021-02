Bachi fue repudiado por querer desmeritar

“O sea, siempre detrás de sus discursos gua’u ciudadanos, ahora amanecieron políticos, ya saben lo que les espera, un nuevo Mario Ferreiro o Lugo. Conclusión, todos los que ñembo discurso de hartazgo, ahora son candidatos”, manifestó el diputado cartista, en directa alusión al abogado y empresario Juan Galeano Grassi, conocido por sus protestas contra la corrupción, tras postularse a la intendencia de Asunción.

Galeano Grassi es un outsider que entra en carrera por la intendencia municipal.

Enseguida, los usuarios respondieron que la única manera de corregir las irregularidades es con el involucramiento de los ciudadanos comunes en la política, para que se produzcan cambios. También le señalaron a Núñez que ese hartazgo precisamente es causa de tantos años de gobiernos colorados caracterizados por la corrupción y el atraso. “¿Ustedes los colorados no pueden renunciar e irse a sus casas por lo menos una temporada? Denle espacio a gente a la que verdaderamente le interesa el bien común. Está más que demostrado que a ustedes solo les interesa llenar sus bolsillos”, expresó Sergio Ortiz. No se hizo esperar quien le recuerde al diputado que casi toda su familia ocupa cargos dentro del Estado, incluso acusados de corrupción. Recientemente, su hija, Sol Núñez, lanzó su candidatura a concejala de Villa Hayes. “Ya no queremos otro Bachi nunca más. Este tipo sí que es todo lo malo de la política en persona”, dijo Fernando García.