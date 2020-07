Bacchetta dice que elección de Petta fue una improvisación

“Con todo el cariño que le tengo a Eduardo Petta, me animé a decir que es una improvisación del presidente de la República el haberlo nombrado ministro de Educación”, apuntó Bacchetta en charla con radio Monumental. Agregó que creyó que en un año la situación iba a mejorar, pero se equivocó. “El tiempo que dure este Gobierno y esté Eduardo Petta vamos a perder en educación”, señaló.

El senador colorado expresó que quiere una persona que tenga conocimiento en educación, que proponga objetivos claros. Observó que el mundo será el doble de competitivo en unos años, “y en el Paraguay no se está preparando a los chicos para el mundo que se va a venir”. Reiteró también los motivos de su alejamiento del liderazgo de la bancada oficialista en el Senado. “Lo que me afecta es todo lo que estamos pasando, el no tener respuestas, el querer seguir pidiendo créditos sin una política clara”, lamentó.