Avicultores lamentan la ineficacia para frenar el contrabando de pollos

Lamentó que el contrabando no este dando tregua y la consecuencia será que este año, después de mucho, no van a poder crecer.

“Vamos a cerrar una caída en la producción, que a su vez implica no contratar más gente y realizar nuevas inversiones. A esto hay que sumarle los altos costos de la materia prima como el maíz y la soja. Esto luego reduce las ventas”, enfatizó.

Sobre el trabajo de combate al flagelo, dijo que solo hay mucha retórica de parte de las autoridades. Indicó que se observa falta de voluntad y no acciones efectivas para contrarrestarla.

“Es que cuando vas y ves que se vende el producto a simple vista de los compradores en los mercados, se entiende que hay falta de voluntad de accionar porque nadie hace nada. Podría ir la SET a exigir factura de ingreso y que el Ministerio Público también intervenga. Aduanas, también puede accionar, pero no pasa nada”, cuestionó.

Subrayó que actualmente lo que más se está ingresando al país son cajas de cortes de muslo de pollo de Argentina. “Tenemos que al menos un treinta por ciento del consumo en Paraguay está entrando de contrabando. Eso es terrible para la industria porque la diferencia de costos de producción es significativa. Nuestro rubro es muy sensible al precio”, aseveró.

DIFERENCIA. Vargas puntualizó que hay una gran diferencia de costo de producción debido a que la moneda argentina está muy devaluada y con el cambio del dólar blue y el oficial, se logran precios muy bajos.

“En la industria avícola nacional se sufre el impacto porque no se puede frenar la producción. En tres meses se empieza a faenar y se tienen las cámaras llenas de producto que no se pueden vender porque el contrabando no da tregua”, sentenció. El gerente de Pollpar manifestó que el producto argentino ya está también presente en los mercados de Asunción. “De repente surgen ofertas de particulares que hacen llegar a minoristas. Hacia el sur del país es donde hay mayor volumen”, enfatizó.

Insistió en que traer pollos también se convirtió en un negocio cambiario porque allá se compra en dólares y esto da una diferencia ventajosa muy grande.

Por otra parte, en Ciudad del Este, muslos de pollo de distintas marcas argentinas, como también de origen brasileño, se comercializan sin inconveniente alguno en comercios de la ciudad. No se conoce de intervención alguna de autoridades para el decomiso de los productos.