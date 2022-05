Autoridad y poder

Una limitada definición nos indica que poder es toda oportunidad de imponer la propia voluntad personal en el contexto de una relación social —aun encontrando oposiciones— independientemente del fundamento en que se basa dicha oportunidad. Es decir, si el poder tiene un origen espurio o fingido se carece de autoridad. Prueba de ello es que, a lo largo de los años, vemos desfilar a actores sociales, buscando una suerte de legitimación de hecho. Sin embargo, el origen de cómo este accedió a dicha posición no lo legitima. Pongo la tilde en la administración del poder político en todas sus formas y espacios. Es que “con su potencialidad de violencia se puede convertir en la amenaza más peligrosa para la existencia del individuo”, dice Lorenzetti.

Quizás hoy, la explicación más actualizada a nivel mundial sobre un modo de acceso para el copamiento del poder la encontremos en un concepto relativamente nuevo denominado, común-autoritarismo, fenómeno social asociado al fundamentalismo en sus diversas manifestaciones.

Se presenta en la política, se presenta en la religión. El común-autoritarismo básicamente consiste en lo siguiente: son pequeñas facciones profundamente empoderadas con una visión ideológica definida, asociadas al capital y generalmente imbuidas de firmes convicciones religiosas extremas, de derecha o izquierda, que se apoderan de grandes plataformas sociales (Estado, Gobierno y Religión). La única visión válida es la suya. Revisan la manera de estudiar la historia, modifican las costumbres, la enseñanza, la alimentación y hasta la vestimenta para imponer y proyectar la visión culpadora de estas minorías por sobre la sociedad utilizando estos mismos factores nominados más arriba (Estado, Gobierno y Religión). Solo que esta visión no inclusiva de las mayorías, además de ser anárquica, conducen directamente a la violencia en sus diversas formas, ya que estas minorías empoderadas lucharán hasta el extremo para mantener sus posiciones de privilegio. Si usted me pregunta una cita que resuma los conceptos de autoridad y poder en la cual siempre me inspiro, transcribo parte del discurso del mayor Arturo Bray, director de la Escuela Militar de Paraguay, en ocasión del egreso de los tenientes y guardiamarinas de la promoción 1931, en los prolegómenos de la Guerra del Chaco. Mi coronel Arturo Bray nos sigue iluminando desde la cátedra con las siguientes palabras: “Jóvenes Tenientes y Guardiamarinas: El sable que pende de vuestro costado poned siempre al servicio de la moral, no permitiendo que esa hoja se prostituya, convirtiéndose en instrumento del caudillaje. Orientad siempre vuestras acciones hacia el sendero del deber, que es recto, luminoso e inconfundible. Esta casa sigue siendo la vuestra y os desea que al atardecer de la vida, podáis acercaros a ella, tal como os alejáis: con la frente erguida y la espada limpia”.

Con este artículo hago una pausa en la entrega al diario Última Hora, al que agradezco por el espacio otorgado en todos estos años. Obligaciones contractuales me impedirán próximamente reportarme ante los amables lectores. Nos volveremos a encontrar. Los saludo y me despido como siempre: con la frente en alto y con el sable limpio.