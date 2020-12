Automedicación de pacientes: El factor que puede agravar el Covid

No. La ivermectina y otros no están recomendados para automedicarse.

Espejismo. La automedicación puede dar un alivio momentáneo solo para algunos síntomas. Sin embargo, retrasa la posibilidad de diagnosticar a tiempo y con precisión un posible daño por el cuadro de coronavirus.

Cuando un paciente se automedica, realiza una especie de negación de que está enfermo, describe el doctor Hernán Martínez, responsable de Servicios y Redes del Ministerio de Salud Pública. “Claro que la medicación produce un cierto alivio. Por decirlo, toma un antiinflamatorio y claro que casi siempre ese medicamento viene combinado con un analgésico con lo cual disminuye algo el dolor y la inflamación”. Pero esa sensación no resulta ser más que un engaño, ya que parte de la sintomatología deja de aparecer durante un corto tiempo. Al repetirse y ante la experiencia anterior de haberse aliviado temporalmente, el afectado vuelve a repetir la automedicación. Sin embargo, la enfermedad continúa su avance al no haberse realizado la visita al médico y los estudios laboratoriales correspondientes. “Los estudios laboratoriales y la tomografía pueden mostrar un daño pulmonar incipiente. Si pasan 24 o 48 horas sin realizar la consulta y los estudios, el virus puede hacer estragos en el sistema respiratorio, principalmente en los pulmones”, describió. Lo que se ve Hace unos meses, sobre todo en la zona de Alto Paraná, los médicos reportaban que muchos de los casos graves llegaban luego de haberse automedicado con varios productos. En dicha zona del país incluso se llegó a vender el kit anti-Covid, que consistía en ivermectina e hidroxicloroquina. Dichos productos que fueron utilizados en algún momento ya fueron desaconsejados, por no tener efectividad en el tratamiento. Actualmente los antiinflamatorios y antigripales son los medicamentos a los que más está recurriendo la población para tratar la enfermedad, cuenta el referente de Salud Pública. “El antiinflamatorio es uno de los medicamentos que mayor daño hepático puede producir. El paracetamol tomado a una dosis elevada puede producir una insuficiencia hepática y fallecer a causa de eso”, describe. Los adultos mayores son el grupo de edad que tienen un mayor riesgo al automedicarse. Esto se debe a que ellos ya están siendo tratados con más de un producto farmacológico, por las patologías propias de esta franja etaria. La administración por cuenta propia de medicamentos se ve más en las áreas urbanas que rurales. Esto se debe a la facilidad del acceso en dichas zonas, especificó Martínez. En el campo se hace más uso de la medicina empírica basada en las hierbas naturales. “Pero ningún tipo de automedicación está recomendada, ni para tratar el Covid ni ninguna otra enfermedad”.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



Error. Hacer uso de fármacos por cuenta propia solo permite que la enfermedad avance mucho más.







Complicación en tiempos de dengue





Recurrir por cuenta propia al paracetamol en los casos de dengue, solo puede agravar la situación si también está presente el Covid-19.

“Si uno toma el paracetamol, que se sabe que es muy hepatotóxico, entonces empeora la situación, ya por el efecto del virus sumado al efecto del medicamento”, refirió el doctor Hernán Martínez, de Redes y Servicios de Salud del MSP.

Al ser dos enfermedades causadas por distintos virus, como son el dengue y el coronavirus, el cuadro se complica. Y ni hablar si tiene una enfermedad de base.

Martínez revela el caso de una colega suya que en plena convalecencia del Sars-Cov2 dio positivo a la prueba de detección del dengue.

Según lo que conoce, son como 10 las personas en el país que dieron positivo a los exámenes de detección de ambas enfermedades en conjunto. Ni uno de los diagnosticados falleció.



No se recomienda ningún tipo de automedicación, ni para el Covid ni ninguna otra enfermedad. Puede tener consecuencias graves.

Hernán Martínez,

Redes y Servicios de Salud.