Aumenta la demanda de transporte alternativo ante regulada de buses

Debido a la larga espera por unidades del transporte público, y que en muchas ocasiones no llega el bus, aumentó considerablemente la demanda de medios de transporte alternativos como Uber, Muv, Bolt y otras plataformas.

Esta situación atraviesan los ciudadanos de Fernando de la Mora, zonas Norte y Sur, Villa Constitución de Capiatá, barrio San Pablo e Hipódromo de Asunción entre otros que viven con la problemática de falta de buses a diario.

Fernando Lovera, conductor de la empresa Bolt, señaló que el servicio aumentó un 70% debido a que la gente ya no encuentra unidades sobre todo en horario nocturno.

“Hace como 5 meses que aumentó el servicio, yo tengo muchos pasajeros por día y muchos de ellos comentan que ya se quedaron sin colectivos. A mi parecer el servicio aumentó como un 70%”, refirió Lovera.

El conductor alegó que en horarios nocturnos aumenta la demanda entre semana, de personas que salen de su trabajo y sobre todos los fines de semana, ya que en algunos sectores no cuentan más con servicio de buses.

“En horas de la noche hay más pasajeros, mucha gente sale de su trabajo tarde y ya no cuenta con unidades, a veces suben varios compañeros de trabajo y se dividen lo que sale el viaje para poder pagar. Los fines de semana los clientes comentan que a las 18:00 ya no hay unidades y que los domingos simplemente ya no vienen los colectivos”, mencionó.

Otros usuarios cuentan que debido a las continuas reguladas deben solicitar el servicio de otras plataformas de movilidad, ya que se exponen a la inseguridad esperando por largas horas en la calle.

reclamos ciudadanos. Así también, mencionan que debido a la alta demanda de personas que utilizan Bolt, Muv o Uber por la falta de transporte público, las tarifas suben y muchas veces no cuentan con esa cantidad dinero.

“Yo tengo que usar Bolt para llegar a la ruta, porque ahora que ya no se cubre el itinerario de la Línea 29 ahora me cuesta caminar varias cuadras y esta zona es muy peligrosa”, comentó Perla Aranda, usuaria.

“Yo trabajo cerca del cementerio de Fernando de la Mora y debería cubrir el 96, pero nunca viene, tengo que pedir Uber únicamente para llegar a mi casa a la tarde y por la alta cantidad de demanda a veces me es muy caro y es imposible pagar eso todos los días, no todos tenemos para pagar”, aseveró Carmen Mendieta, usuaria que también se ve afectada por la falta de colectivos.

Ciudadanos exigen al Viceministerio servicio permanente de buses en estos barrios. Desde la entidad no responden.

