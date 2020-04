Asunción y Central concentran el 85% de casos positivos de Covid-19

En 30 días, se procesaron 2.220 muestras, de las que 2.101 dieron negativo al Covid-19. El mayor muestreo fue el pasado martes con un total de 212. La cifra ideal de testeo diario es 1.000. Veinte laboratorios se sumarán para diagnosticar la enfermedad, dentro de 10 a 15 días.

Los pacientes internados, hasta el pasado 7 de abril, eran 6 y en terapia intensiva 2. El resto está en aislamiento domiciliario, con seguimiento médico. Los casos fatales se mantenían en 5. Los pacientes recuperados en 15.

Un alto porcentaje de los confirmados corresponden a viajeros que retornaron al país desde Europa y Latinoamérica. Casi el 50% tienen nexo del exterior.

CENTRALIZACIÓN

El 85% de los infectados están concentrados en Asunción y Central. Ambas localidades sumaban 101 enfermos con coronavirus hasta el martes. Le siguen los departamentos de Alto Paraná, Boquerón, Caaguazú, Cordillera, Misiones, Amambay, Itapúa.

En las zonas fronterizas se van confirmando los primeros infectados. Los más afectados tienen un promedio de 20 a 59 años, personas en edad productiva, según el reporte epidemiológico que se publica todos los días al mediodía en la web y en las redes del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Con el avance del coronavirus en el país, el Ministerio de Salud Pública ahora recomienda a las personas asintomáticas usar tapabocas hechos de tela o desechables, cuando acudan a lugares cerrados como supermercados, oficinas, bancos, farmacias, tiendas, estaciones de servicios o para subir al transporte público. En estos casos se aconseja al uso debido a que es difícil mantener el distanciamiento social, y utilizar el barbijo puede prevenir contraer el virus.

MÁS MUESTREOS

Teniendo en cuenta la necesidad de aumentar los test diarios a 1.000, se prevé que estimativamente 20 laboratorios se habiliten para la detección de casos de coronavirus, anunció el doctor Juan Carlos Portillo, titular de la Dirección de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud.

Los centros se habilitarán dentro de 10 a 15 días si reúnen las condiciones de manejo y de infraestructura. “Las cifras nos dan ciertas señales. Todavía la propagación del virus en nuestra comunidad se está dando a un ritmo controlado”. Añadió que hay que manejar este escenario con cautela.

La mejor manera de prevenir la infección es evitar estar expuesto al virus por lo que se indica tomar las precauciones generales de resfriado y gripe para ayudar a evitar que las personas propaguen el virus.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en su red social de Twitter insiste con la recomendación del aislamiento social, con la consigna de Quedate en casa.

Dos funcionarios de Essap dieron positivo

Después de que se confirmaron dos casos positivos de Covid-19 en funcionarios de la Essap el pasado 4 de abril, se realizó la desinfección de la oficina central de la institución al día siguiente, aclaró el presidente, Natalicio Chase, quien comentó que los afectados desde el 27 de marzo ya se habían quedado en sus casas ante síntomas. “Se activó el protocolo, se hizo el seguimiento de las personas con quienes estuvieron en contacto y estos están en cuarentena”, afirmó y resaltó que realizaron todas las medidas establecidas por Salud.





MSP analiza publicar lista de los barrios con casos confirmados

El Ministerio de Salud Pública (MSP) prevé la publicación de un informe en el que se indiquen los barrios con casos confirmados de coronavirus (Covid-19), similar al informe epidemiológico en el que se muestran los departamentos que tienen pacientes positivos, según anunció el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud, en declaraciones radiales.

“Es nuestra intención socializar con la gente, con un grado de detalle un poquito mayor de la ubicación de los casos, por ejemplo, al nivel de los barrios quizás, no hacerlo más que eso. La idea es para que simplemente la gente tenga mayor cuidado y para poder direccionar mejor nuestras acciones epidemiológicas de contención”, refirió.

La intención no es dar a conocer nombres de los pacientes ni dirección particular, atendiendo que son datos personales y el objetivo no es aumentar la discriminación y estigmatización de los enfermos, sino más bien para que se intensifiquen las medidas de aislamiento social y de higiene de manos, explicó.

Por ejemplo, en un mapa que se publica diariamente en la web del MSP y en las redes sociales, se indican los departamentos con la cantidad de enfermos con Covid-19, sin mayores datos. Los principales afectados, son aquellos ubicados en la frontera.

La publicación del informe se analiza, tras viralizarse una nómina falsa con supuestos barrios con casos de coronavirus. En cambio, la principal recomendación es actuar como si fuera que el vecino tiene el virus, y aplicar las medidas de distanciamiento y lavado de manos, según recomendó el doctor Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud.