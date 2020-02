Asunción necesita controles fijos del tránsito para eliminar faltas

Esta mala costumbre era además acompañada por la ausencia total de agentes de tránsito, lo cual dejaba a los transgresores en la impunidad absoluta. Las consecuencias de la masiva infracción era el colorido embotellamiento en las ya de por sí estrechas calles asuncenas.

La campaña de la Municipalidad de Asunción “La luz de stop no te hace dueño de la calle” busca evitar que los padres que llevan a sus hijos a las clases incurran en este tipo de infracciones. Es por eso que se recomienda a los padres que se tomen solamente el tiempo necesario para bajar a los estudiantes y enseguida seguir su camino.

Se sugiere incluso que si no hubiere espacio para estacionar, caminar un par de cuadras y acompañar al niño hasta las puertas del colegio es siempre una buena idea.

La campaña vial insta a la ciudadanía a no obstaculizar las calles en zonas de colegios e instituciones públicas; y la prohibición tiene una lógica de hierro: si uno estaciona en doble o triple fila, se generan congestión, caos y estrés.

La Municipalidad elaboró un breve audiovisual a través del cual se pide no estacionar en doble fila, no tapar el cruce peatonal ni la bocacalle, además de enfatizar en el hecho de que prender la luz de stop para intentar saltarse alguna norma no es suficiente, y sigue siendo una infracción.

Por cierto, los conductores que dejen estacionados sus vehículos en doble fila serán sujetos a sanciones de alrededor de 1.000.000 de guaraníes.

Las acciones iniciadas por la Policía de Tránsito encontraron dispares reacciones por parte de la ciudadanía. La mayoría por cierto se mostró muy de acuerdo con el control emprendido, mientras que los afectados argumentaban con frecuencia que fueron sorprendidos por el control, y reclamaron no haber sido advertidos.

Resulta verdaderamente insólito que un grupo de ciudadanos que han infringido una norma de tránsito, y han sido debidamente amonestados y multados con todos los argumentos válidos, reclamen a las autoridades por no haber sido avisados de que tenían que cumplir con las reglas de tránsito. Inaudito y estrafalario argumento sin dudas.

Ojalá que las medidas iniciadas por la PMT y por el nuevo intendente no sean solo fruto de la campaña electoral. Sabemos que se acercan las internas de los partidos políticos para definir los candidatos a intendente, por lo tanto es un momento sensible, un momento en el que seguro van a sobrar promesas.

Pero, sobre todo, ojalá que prime el sentido común y hacer cumplir las reglas de tránsito se convierta en una actividad permanente en los funcionarios municipales.

Solamente si todos los ciudadanos respetamos las reglas, y tratamos de ser más atentos y menos prepotentes, podremos tal vez hacer un poco más amable la vida en una ciudad que se convirtió en caótica, ante la falta de planificación de sus autoridades.