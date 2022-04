Asumió el nuevo gobernador, pero Hugo Javier aún no renuncia

El nuevo gobernador inició ayer un corte administrativo y un corte inmobiliario que cree que estará finalizando entre mañana y el martes de la próxima semana. Agregó que si existen nuevas irregularidades estará informando cuando culmine el proceso.

“Estamos trabajando para poner todo en orden y lo primero que vamos a hacer es pagar salarios a todos los funcionarios y docentes que están a cargo de la institución”, comentó Machuca.

No quiso responder a las acusaciones de la concejala Laura Moreira, quien dijo que él está inhibido administrativamente porque posee demandas en Informconf. “Yo no quiero responder esa acusación, no quiero entrar en detalles”, respondió y dijo que no está impedido para administrar la institución.

El abogado defensor de Hugo Javier, Andrés Casati, dijo que desconoce si este estará presentando su renuncia al cargo. “Hasta el momento sigue firme”, resaltó y cree que seguirá buscando el levantamiento de las medidas cautelares que lo mantienen con prisión domiciliaria.

“Aquí tenemos un condimento jurídico político en la causa y el arresto domiciliario es excusa de sectores que eligieron un nuevo gobernador, ante el fracaso del pedido de intervención en la Cámara de Diputados”, manifestó Casati.

El abogado señaló que se trata de una cuestión eminentemente política ya que hoy a todas luces estamos en época electoral. Agregó que quien asumió el cargo, Gustavo Machuca, es de la línea adversaria al gobernador.

“No podemos desconocer que la caja de la Gobernación de Central es interesante como así también el bolsón electoral, que creo que es la niña bonita en estas elecciones”, opinó Casati.

Los llanistas y cartistas señalaron que con la renuncia de Hugo Javier González pueden hacer de vuelta la elección de un nuevo gobernador, pero esto dependerá de los números y actualmente no tienen, puesto que la mayoría de 11 tienen los efrainistas y Añetete.

“La cosa es clara, no se puede elegir tres veces a un gobernador interino para que termine un periodo”, refirió el concejal del PLRA Adrián Billy Vaesken, quien destacó que dio su voto a favor de Machuca porque sus colegas llanistas negociaron con el cartismo.

Explicó que a Hugo Javier se le rechazó su comunicación de ausencia, “y no pudo ir de vuelta a la Gobernación ya que tiene un impedimento jurídico que le impide salir de su casa, entonces al no asistir a la Gobernación de Central, se configura el impedimento jurídico de que no puede seguir en el cargo y en base a eso se hizo la resolución del nuevo gobernador interino”.

Ruptura. Por otro lado, al ser consultado sobre cómo quedarán las bancadas del PLRA, Vaesken respondió que los llanistas rompieron la bancada de los 7 del PLRA.

“Los llanistas se fueron con el cartismo y rompieron la bancada con su no presencia en el estudio de la intervención”, dijo. En ese sentido, salieron Lidio Ortiz, Derlis Larroza y Laura Moreira, “quienes no estuvieron en la sesión del pedido de intervención, lo cual fue la señal de que negociaron con el cartismo, y fue así”, puntualizó.

Varios de los concejales buscarán el rekutu o ir a la Cámara Baja.