Asobares insistirá a Borba ampliar horario de atención

Augusto Insfrán, presidente de Asobares, afirmó de manera tajante que ya no aceptarán volver a fase cero, sin obtener a cambio plazos para poder pagar impuestos, IPS y cumplir con el 100% del pago salarial a sus empleados, debido a que ya no cuentan con el recursos de recurrir a un préstamo para poder cubrir esos compromisos legales.

“No pueden imponernos otra restricción de la nada, tiene que venir acompañada de propuestas o planteamientos concretos”, remarcó Insfrán.

Expresó que desde la reapertura de los bares, hacia agosto del año pasado, la recuperación del sector se está dando de manera muy lenta, debido a que los locales formales tienen la imposición de muchas restricciones, y la que más pesa es el horario limitado de atención, que por ahora es hasta la medianoche. “Además, tenemos que competir con locales desleales, que no cumplen con el protocolo, no cumple con el horario. A nosotros se nos hace muy tedioso esto, entonces si hubiese sido más controlado o mejor manejado el cumplimiento del horario, la situación sería otra. La reactivación en igualdad de condiciones duró uno o dos meses, hasta que empezó a emerger un mercado ilegal, con las fiestas clandestinas y los locales que abren hasta las 06:00 sin ningún control, y eso nos está perjudicando enormemente”, señaló el titular de Asobares.

Nueva reunión. Los miembros de la Asobares tenían planeado volver a dialogar sobre la extensión del horario de apertura con el ex ministro Julio Mazzoleni este miércoles, pero Insfrán alegó que desconoce si ese encuentro podrá cumplirse con el nuevo titular de la cartera sanitaria.

Agregó que también plantearon ante la Justicia el derecho a la igualdad de trabajo, pero hasta ahora no obtuvieron una respuesta. “Las autoridades no escuchan, no dan soluciones y absolutamente nada. Si hubieran funcionado los controles, cerrar a las 00:00 hubiera sido diferente para todos, porque se estaría jugando en igualdad de condiciones, pero no hay control en absoluto y cada uno hace lo que puede”, adujo el titular de Asobares.