Aseguran que víctima era una persona trabajadora y honesta

“Estos miserables quitaron la vida de un hombre que dio muchísimo por esta ciudad, cortaron los sueños de un hombre extremadamente disciplinado que tenía una postura contra el pokarê (apropiarse de algo ajeno) y contra la deshonestidad”, manifestó Stanley en una entrevista concedida a un medio local.

Igualmente, destacó que la familia de Rojas daba trabajo a casi 700 ciudadanos solo en la capital del Departamento de Canindeyú. En un momento dado, mencionó que el empresario era constantemente advertido por sus amigos de que debía cuidarse y que no tenía que estar solo. “No le hizo mal a nadie, él no tenía contrarios, él no era narcotraficante”, manifestó.