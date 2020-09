Aseguran que versión oficial hace agua por todos lados

El politólogo Marcos Pérez Talia puntualizó que a medida que pasan las horas hay más dudas que certezas sobre el operativo. La versión oficial “hace agua por todos lados”, no solo por las formas, sino por el fondo de la cuestión. Aseveró que no parece ser exitoso un operativo militar, que acaba únicamente con la muerte de dos niñas, cuando se vuelven a escapar los principales cabecillas del grupo, luego de decir que tenían todo planeado con información de inteligencia desde mucho antes. “¿Siempre se escapan en zonas donde no hablamos de los bosques espesos de Camboya, sino territorios incluso ya casi sin bosques, producto de tanta deforestación?”, apuntó.