Aseguran que hoy se vive una “fatiga democrática”

“Hoy estamos en la Cámara de Diputados, en una proporción que refleja un poco también lo que es la sociedad paraguaya. Somos 80 diputados y la gente pide milagros, pero en este sistema de extorsiones mutuas que lleva al poder a un grupo de ciudadanos, no nos queda más que rendirnos, ante la concepción de la política tradicional. ¿Qué es democracia? La democracia, para muchos de mis colegas, es simplemente mayoría”, señaló.

Enumeró en este sentido, varios actos de retroceso en la Cámara que representa, y que fueron bastante cuestionados en el pasado periodo parlamentario. Uno de ellos fue el blanqueo a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Agregó que periódicamente “ se viola el reglamento dentro de una sesión ordinaria, llaman una extraordinaria y meten los temas que les importan. No les importa lo que dice el reglamento. Entonces esto viene a ser una administración constante de frustraciones, y del otro lado, tenemos una ciudadanía crítica, una prensa que también me trataba mucho mejor desde el activismo político, me daba mucho más espacio”, señaló y terminó rematando que “se está viviendo una época de fatiga democrática, esta democracia que para muchos no da soluciones ni respuestas”. Dijo que otro aspecto en que se reflejó el corporativismo con que actúan las principales fuerzas de su cámara, como fue en el tema de la pérdida de investidura. Lamentó que hasta hoy no se haya avanzado en la destitución del diputado Carlos Portillo.

Además, participaron del debate el periodista Benjamín Fernández Bogado, el politólogo Guzmán Ibarra y el ministro de Educación, Eduardo Petta.