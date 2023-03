Asamblea de dueños de frigorífico

La asamblea de los únicos accionistas del Frigorífico Chajhá, Maris Llorens y Horacio Cartes, estaba prevista para ayer para tratar la disolución y liquidación de la sociedad.

Para las 09:00 estuvo marcada la convocatoria; sin embargo, no trascendieron novedades de la reunión. Pedro Ovelar, abogado de Cartes, se limitó a contestar que no tiene comentarios sobre este tema, en tanto que Llorens no accede a entrevistas desde que se dio a conocer la sanción económica de EEUU sobre varias empresas del ex mandatario, quien lideraba Chajhá con el 87% de las acciones. Hasta el momento persiste la incertidumbre sobre el funcionamiento de la planta que debía operar desde marzo.