Artista José Quevedo presenta mañana la expo CuarentenArte

El artista plástico José Quevedo invita mañana, a las 20.00, a través de Facebook Live, a la expo benéfica CuarentenArte, en homenaje a los trabajadores de la cuarentena. “El proyecto nace a la par con el decreto de confinamiento obligatorio en nuestras casas. Todo ocurrió como en las películas. En menos de 24 horas el país bajó de 1.000 decibeles a 20. Entre las correrías de la gente a farmacias, despensas o supermercados particularmente hice un atajo y fui a buscar algunos materiales básicos de arte. Me propuse dedicar gran parte del tiempo de confinamiento para crear obras alusivas a la realidad que nos tocaba. Pensé en darle mensajes de positivismo a mi trazos y no mostrar el lado sombrío, triste, angustiante que todo mundo empezaba a sentir”, explica José Quevedo, agregando que en artes visuales no existe mejor pigmento que el uso y abuso de colores para transmitir fe, esperanza y vida.