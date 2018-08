Artemios FC avanza

Resultados en el cuadrangular semifinal, Grupo A: Artemios 13-4 Los Amigos y Estudiantes 5-5 Exa MAR. Posiciones: Artemios 4 puntos (clasificado), Exa MAR 3, Estudiantes 1 y Los Amigos 1. Grupo B: Tabladense 6-4 Coco Sport y La Victoria 7-5 3 Bocas. Posiciones: Tabladense 4 puntos, Coco Sport 2, La Victoria 2 y 3 Bocas 0.

La 3ª fecha se juega el lunes 27 (escenarios a confirmar): Exa MAR vs. Artemios, Estudiantes vs. Los Amigos, Tabladense vs. Coco Sport y 3 Bocas vs. La Victoria.

En el hexagonal por la permanencia en División Oro (categoría principal), hoy en Fomento (20.15): Chaco vs. Bahía, Casa España vs. Atenas y 29 de Sep. vs. Cerro Corá.